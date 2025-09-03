Dünya Boks Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak

2025 Dünya Boks Şampiyonası, 4 Eylül Perşembe günü İngiltere'de başlayacak.

calendar 03 Eylül 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Boks Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da tanınan 2025 Dünya Boks Şampiyonası, 4 Eylül Perşembe günü İngiltere'de başlayacak.

Liverpool kentindeki M&S Bank Arena'da yapılacak organizasyona 65'in üzerinde ülkeden 550'den fazla boksör katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler ise şunlar:


Kadınlar: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (65 kilo), Sema Çalışkan (70 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo), Elif Güneri (80 kilo), Şeyma Düztaş (+80 kilo)

Erkekler: Samet Gümüş (50 kilo), Tolga Kaya (55 kilo), Mehmethan Çınar (60 kilo), Ahmet Pekel (65 kilo), Necat Ekinci (70 kilo), Sultan Osmanlı (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Samet Ersoy (85 kilo), Emrah Yaşar (90 kilo), Mücahit İlyas (+90 kilo)

- İlk kez kadın ve erkekler aynı şampiyonada

Liverpool'daki turnuva, boks tarihinde ilk kez kadın ve erkek sporcuların aynı dünya şampiyonasında ringe çıkacağı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Toplam 20 farklı sıklette (10 kadın, 10 erkek) yapılacak müsabakalar sonunda madalyalar sahiplerini bulacak.

- Olimpiyat puanı verecek

IOC tarafından resmen tanınan Dünya Boks Şampiyonası, aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar kazandıracak.

Organizasyon 14 Eylül'de yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.