Dünya Atletizm Şampiyonası heyecanı ABD'de

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 ABD 170 117 94 381 2 Kenya 60 50 41 151 3 Rusya 42 52 48 142 4 Almanya 38 36 47 121 5 Jamaika 35 49 43 127 6 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 30 36 38 104 7 Etiyopya 29 30 26 85 8 * Sovyetler Birliği 23 27 28 78 9 Küba 22 24 14 60 10 * Doğu Almanya 21 19 16 56 11 Çin 20 25 22 67 12 Polonya 19 15 25 59 13 Çekya 15 5 5 25 14 Fransa 13 18 23 54 15 Avustralya 12 14 10 36 16 Güney Afrika 12 7 8 27 17 İtalya 11 16 18 45 18 Ukrayna 11 13 15 39 19 Fas 10 12 8 30 20 Belarus 10 11 12 33

ABD'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası, 15 Temmuz Cuma günü Oregon eyaletinde düzenlenecek müsabakalarla başlayacak.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleştirilen şampiyonada, 192 ülkeden bin 900'ün üzerinde sporcu piste çıkacak.Bu yıl 18. kez düzenlenecek ve 24 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyonaya ABD, ilk kez ev sahipliği yapacak. Eugene kentindeki Oregon Üniversitesi Hayward Stadı çevresindeki pistte düzenlenecek müsabakalara ev sahibi ülke, 151 atletin yer aldığı güçlü bir kadroyla katılacak.Şampiyonada, erkekler ve kadınlarda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 5000 metre, 10000 metre, maraton, 110 metre engelli, 400 metre engelli, 3000 metre su engelli, 20 kilometre yürüyüş, 35 kilometre yürüyüş, 4×100 metre bayrak ve 4×400 metre bayrak, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, disk atma, cirit atma ve çekiç atma kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Karışıkta ise dekatlon, heptatlon ve 4×400 metre bayrak yarışları düzenlenecek.Belarus destekli Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın olumsuz etkileri, bu şampiyonaya da yansıyacak.Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) kararıyla, Belarus ve Rus atletler ile yetkililer, organizasyona katılamayacak."Oregon 22"de Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.Milli sporcular Meryem Bekmez (20 kilometre yürüyüş), Şilan Ayyıldız (1500 metre), Tuğba Danışmaz (Üç adım atlama), Mikdat Sevler (110 metre engelli), Yasmani Copello Escobar (400 metre engelli), Eda Tuğsuz (Cirit atma) ve Ersu Şaşma (Sırıkla atlama) piste çıkacak Türk atletler olacak.Türkiye, şampiyonadaki en iyi derecesini, İngiltere'nin başkenti Londra'da 2017'de düzenlenen organizasyonda elde etmişti.Ramil Guliyev, 200 metre yarışını ilk sırada tamamlayarak Türkiye'ye turnuva tarihindeki ilk ve tek altın madalyasını kazandırdı. 400 metre engellide Yasmani Copello Escobar'ın gümüş madalya elde etmesiyle şampiyonayı iki madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, genel madalya sıralamasında ise 11'incilik elde etmişti.Bu şampiyonada da dünyaca ünlü birçok önemli atlet piste çıkacak.Jamaikalı sprinterler Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah ve Shericka Jackson, kadınlar kısa mesafe koşu yarışlarında favoriler arasında yer alıyor.Tüm zamanların en iyi koşucuları arasında gösterilen Fraser-Pryce, olimpiyatlarda 8 kez madalyaya uzandı. 100 metrede katıldığı olimpiyatlardan Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, 2020 Tokyo'da ise gümüş madalyayla dönen 35 yaşındaki sporcu, 2020 Tokyo'da takımlar 4x100 metre bayrak finalinde de altın madalyaya uzanmıştı. İlerleyen yaşı nedeniyle bu şampiyonada zorlanması beklenen Fraser-Pryce, dünya şampiyonlarında ise 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre bayrak disiplinlerinde 9 kez altın madalyayı boynuna taktı.Rio 2016 ile Tokyo 2020'de 100 ve 200 metre finallerini ilk sırada tamamlayan Thompson-Herah da bu organizasyona katılacak en başarılı sporcular arasında bulunuyor. 100 ve 200 metre finallerinde üst üste 4 olimpiyat madalyasını, 30 yaşındaki Thompson-Herah'ın dışında sadece dünyanın en hızlı atleti Jamaikalı Usain Bolt kazanabilmişti.Dünya şampiyonalarında 4x100 metre ile 4x400 metre bayrak finallerinde altın madalyası bulunan ve Tokyo 2020 4x100 metre şampiyonu Jackson ise diğer iki sporcuya oranla madalya sayısında daha alt sıralarda yer almasına rağmen bu organizasyonda sıçrama yapabilecek adaylar arasında gösteriliyor.400 metrenin açık ara favorisi konumunda ise Bahamalı Shaunae Miller-Uibo başı çekiyor. Bu kategoride son iki olimpiyatta altın madalyaya ulaşan 28 yaşındaki sporcu, dünya şampiyonalarında ise ilk kez Oregon'da aynı başarıyı tekrarlamak için ter dökecek.Erkeklerde, genelde 400 metre disiplininde yarışmasına rağmen son yıllarda odağını 100 metreye kaydıran ve Tokyo 2020'de bu sınıfta gümüş madalyaya ulaşan ABD'li Fred Kerley, Oregon 22'de öne çıkan adaylardan.Aynı ülkeden Noah Lyles da son dönemde yükselen formuyla 200 metrenin en önemli zirve adayı olarak öne çıkıyor. 2019 Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bu kategoride altın madalya elde eden 24 yaşındaki sprinter, 100 metreyi 9.86 ve 200 metreyi 19.50 saniyede tamamlayarak kişisel rekorlarını gerçekleştirdi.Erkekler sırıkla atlama tarihinin en iyi sporcusu olarak gösterilen Armand Duplantis de Oregon'da yarışlara katılacak.2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmasının ardından İsveçli atlet, kendisine ait dünya rekorunu katıldığı diğer organizasyonlarda geliştirmeye devam etti.Son olarak bu yıl Sırbistan'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 6,20 metrelik derecesiyle rekorunu tazeleyen 22 yaşındaki sporcu, bu organizasyonda yine kendini aşmaya çalışacak.Dünya şampiyonalarında 18 madalyayla (13 altın, 3 gümüş ve 2 bronz) organizasyon tarihinin en başarılı sporcusu unvanının sahibi ABD'li atlet Allyson Felix, ilerleyen yaşına rağmen bu şampiyonada da yer alacak.36 yaşındaki sporcu, takımlar karışık 4x400 metre yarışlarına katılarak madalya rekoruna yeni bir halkayı, evinde düzenlenen bu şampiyonada eklemeye çalışacak.Organizasyona katılacak en yaşlı ve genç sporcular, Avustralya'yı temsil edecek. 49 yaşındaki Kelly Ruddick, kadınlar 35 kilometre yürüyüş yarışına katılarak organizasyon tarihinde mücadele eden en yaşlı sporcu unvanını elde edecek.Bu şampiyonanın en genci ise kadınlar 800 metrede piste çıkacak 17 yaşındaki Claudia Hollingsworth olacak.Rusya'nın yokluğunda şampiyonanın açık ara en iddialı ülkesi konumunda bulunan ABD, madalya sıralamasında da açık ara zirvede yer alıyor.Dünya şampiyonalarında 170 altın, 117 gümüş ve 94 bronz olmak üzere 381 madalyası bulunan ABD'yi, 151 madalyayla (60 altın, 50 gümüş, 41 bronz) Kenya takip ediyor.Şampiyona tarihinde 1 altın ve 3 gümüş madalyası bulunan Türkiye ise en başarılı ülkeler sıralamasında 57. basamakta yer alıyor.Organizasyonun en başarılı 20 ülkesi şöyle:Organizasyonun en başarılı 20 ülkesi şöyle:(*) Mevcudiyetleri devam etmeyen ülkeler oldukları için dereceleri ayrı değerlendirildi.