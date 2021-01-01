Dün gece dinlenen LeBron, bu gece dönebilir!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu gece Houston Rockets karşısında oynayacağı maç için kadroda yer alabileceği bildirildi.



James sağ ayak bileği burkulması nedeniyle altı haftalık bir süreyi kaçırmış ve 30 Nisan'da sadece iki maç oynamak için geri dönmüştü.



O zamandan beri Lakers'ın son dört maçını kaçıran LeBron, dün gece oynamayı planladığı belirtilen New York Knicks maçında da forma giymemişti.



Kadroda James olmadan Lakers ekibi, 39-30'luk derecesiyle Batı'da yedinci sıraya gerilemiş durumda ve sezon bitimine üç maç kala play-in potası içinde yer alıyor.



