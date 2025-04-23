New Orleans Pelicans'ın yeni basketbol operasyonları başkan yardımcısı Joe Dumars, göreve başladıktan sonraki ilk basın toplantısında Zion Williamson'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Dumars, takıma dair herhangi bir oyuncunun tutulması ya da gönderilmesi konusunda kendisine bir talimat verilmediğini net bir şekilde ifade etti. "Hiçbir zorunluluk yok," diyen Dumars, kulüp sahibi Gayle Benson ile yaptığı görüşmelerin tamamen şampiyonluk hedefi üzerine kurulu olduğunu, kadroda kimlerin kalacağına dair hiçbir direktif verilmediğini söyledi.



Williamson ile doğrudan görüştüğünü ve geçmişte NBA ofisinde görev yaptığı dönemde başlayan iletişimlerinin sürdüğünü belirten Dumars, "Zion ile konuştum, aramızda çok iyi geçen görüşmeler oldu," ifadelerini kullandı.



24 yaşındaki yıldız oyuncunun geleceği, özellikle sakatlık sorunları nedeniyle belirsizliğini koruyor. 2024-25 sezonunda sadece 30 maça çıkabilen Williamson, 24.6 sayı, 7.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları tutturdu. Ancak sahada kalma konusundaki istikrarsızlığı, kulübün uzun vadeli planlarını zorlaştırıyor.



Williamson'ın 5 yıl, 197 milyon dolarlık kontratında, forma giydiği maç sayısına bağlı olarak bazı maddi yükümlülükler bulunuyor. 2025-26 sezonunda 41 maçtan az forma giymesi halinde, maaşının sadece %40'ı garanti altına alınacak.



Pelicans, sezonu 21–61'lik dereceyle Batı Konferansı'nda sondan ikinci sırada tamamladı ve Mayıs ayındaki draftta yüksek bir sıra seçimi yapması bekleniyor. Öne çıkan adaylardan biri olarak Duke Üniversitesi'nden forvet Cooper Flagg gösteriliyor.



Bu seçimin, Dumars'ın Zion'un geleceğine dair kararlarında belirleyici rol oynayabileceği ifade ediliyor. Dumars, şu anda önceliğinin organizasyonu tanımak olduğunu ve köklü kararlar için erken olduğunu vurguladı.



