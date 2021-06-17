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Drummond, minimum kontrat teklif eden taraftara: "Kafan güzel senin"

Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers ile bir veteran minimum kontratı imzalaması gerektiğini öne süren bir taraftarı 'kafası güzel' olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Andre Drummond, Lakers ile bir veteran minimum kontratı imzalaması gerektiğini öne süren bir taraftarı 'kafası güzel' olarak nitelendirdi.

Sezon ortasındaki serbest oyuncu piyasasının en iyi imzası olarak Los Angeles'a gelmesi sonrasında Drummond'ın ekipteki görev süresi güçlü başlamış olsa da, sahadaki etkinliğini aynı ivmede sürdürmekte zorlanmıştı.

Lakers'ın 27 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için de kadroda tutmakla ilgilendiği iddia edilse de, kendisinin ne kadar para talep edeceğini bilen LA ekibinin, pivot oyuncuya yeni bir kontrat vermeyebileceği ihtimali de konuşulanlar arasında.

Lakers pivotu, Instagram'da bir kullanıcının kendisine Lakers'ta kalması için "veteran minimum" kontratı imzalamasını teklif etmesine karşılık olarak, "Kafan güzel senin" yanıtını verdi:




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