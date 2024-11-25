Dries Mertens yıllara meydan okuyor!

Galatasaray'ın 10 numarası Dries Mertens yıllara adeta meydan okuyor.
Sezon başından beri Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor.
Mertens'in rakamları şu şekilde:
-Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).
-6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi.
-4 gol 5 asistle Nijeryalı yıldız Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.
-Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi.
-Derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.
Sezon başından beri Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor.
Mertens'in rakamları şu şekilde:
-Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).
-6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi.
-4 gol 5 asistle Nijeryalı yıldız Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.
-Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi.
-Derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.