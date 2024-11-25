Dries Mertens yıllara meydan okuyor!

Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, performansı ve istatistikleriyle parmak ısırtıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens yıllara meydan okuyor!
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25 Kasım 2024 08:45
Galatasaray'ın 10 numarası Dries Mertens yıllara adeta meydan okuyor.

Sezon başından beri Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu olan 37 yaşındaki ismin istatistikleri parmak ısırtıyor.

Mertens'in rakamları şu şekilde:

-Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi maçın tamamında sahada olan iki oyuncudan biri (diğeri Barış Alper).
-6 gol pası veren Sara'dan sonra 5 asistle Aslan'ın en pasör ikinci ismi.
-4 gol 5 asistle Nijeryalı yıldız Osimhen'den sonra en çok skor katkısı yapan oyuncu.
-Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 6'sında tabelayı değiştirdi.
-Derbide Fenerbahçe'ye Kadıköy'de attığı golle gerçek Galatasaraylı oldu.

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