24 Mayıs
Eyüpspor-Antalyaspor
2-1
24 Mayıs
Gaziantep FK-Kasımpaşa
2-2
24 Mayıs
Göztepe-Galatasaray
0-2
24 Mayıs
Real Madrid-Real Sociedad
2-0
24 Mayıs
Leganes-Real Valladolid
3-0
24 Mayıs
Espanyol-Las Palmas
2-0
24 Mayıs
Alaves-Osasuna
0-0DA
24 Mayıs
Getafe-Celta Vigo
1-1DA
24 Mayıs
Rayo Vallecano-Mallorca
0-0DA
24 Mayıs
Bologna-Genoa
1-3
24 Mayıs
AC Milan-Monza
0-0DA
24 Mayıs
Sporting Charleroi-OH Leuven
2-190'
24 Mayıs
Westerlo-Standard Liege
0-0
24 Mayıs
FCV Dender EH-KV Mechelen
2-290'
24 Mayıs
RB Salzburg-Rapid Wien
4-2
24 Mayıs
Austria Wien-BW Linz
2-2
24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Dries Mertens'ten veda gibi sözler!

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mayıs 2025 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 22:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dries Mertens'ten veda gibi sözler!
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Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, "Çok mutluyum. Çok oynamamış oyuncular da fırsat buldu. Göztepe, iyi bir takım ve iyi bir atmosferde oynadık. Bu maçı da kazanmış olmamız ne kadar kaliteli bir grup olduğunu gösteriyor. Çok mutluyuz. Çok kaliteli bir takıma sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Mertens, şampiyonluk kutlamalarındaki duygusal anları için, "Evet çok duygusal bir andı. Buraya ilk olarak bir yıllığına geldim ama burada harika bir 3 yıl geçirdim. Özel hayatımızda da çok keyifli anlar geçirdik. Şimdi belirli kararlar vermem gerekiyor. Üzücü ama karar vermem gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Mertens, "İlerleyen yıllarda Galatasaray'la tekrar yollarınız kesişir mi?" sorusunun ardından, "Asla belli olmaz. Eğer çalışacak olursam Galatasaray da çok güzel bir kulüp. Kenarda durduğumda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi karar verecek olacak insanlara da güvenmek lazım. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

"ÇOK DUYGUSALDI"

Dries Mertens, daha sonra, "Bu hafta çok duygusaldı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Özel anlar sürekli. Önümüzde ne var, ne yapacağım bilmiyorum. Burada 3 harika yıl geçirdim. Şimdi gitmek zor ama bilmiyorum..." açıklamasında bulundu.


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