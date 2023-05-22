Dries Mertens'in formsuzluğu sürüyor

Dries Mertens'in sakatlık dönüşünde yaşadığı performans düşüşü bir sorun haline gelmeye başladı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk oyuncuyla özel olarak konuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in formsuzluğu sürüyor
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22 Mayıs 2023 11:59
Okan Buruk, 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan 35 yaşındaki oyuncuyla özel görüştü. Kendisinden daha iyi bir performans beklediğini belirten Buruk, güvenini dile getirdi. Öte yandan G.Saray gelecek yıl Mertens'le rotasyona girecek bir 10 numara arayışını sürdürüyor. Mata'yla yolları ayıracak Aslan, bölgeyi yeni isimle tamamlayacak.

31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST

Sezon başında Napoli'den bonservissiz şekilde takıma katılan Dries Mertens 31 maçta 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. 

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