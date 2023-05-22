Dries Mertens'in formsuzluğu sürüyor

Okan Buruk, 90 dakikayı tamamlamakta zorlanan 35 yaşındaki oyuncuyla özel görüştü. Kendisinden daha iyi bir performans beklediğini belirten Buruk, güvenini dile getirdi. Öte yandan G.Saray gelecek yıl Mertens'le rotasyona girecek bir 10 numara arayışını sürdürüyor. Mata'yla yolları ayıracak Aslan, bölgeyi yeni isimle tamamlayacak.
31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST
Sezon başında Napoli'den bonservissiz şekilde takıma katılan Dries Mertens 31 maçta 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.
31 MAÇTA 7 GOL 4 ASİST
Sezon başında Napoli'den bonservissiz şekilde takıma katılan Dries Mertens 31 maçta 7 gol 4 asistlik katkı sağladı.