Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Andrew Wiggins hakkındaki söylentilere tepki gösterdi.



'Draymond Green Show' isimli podcast'inin son bölümünde Green, Wiggins'in süregelen yokluğu sonrası mahremiyetini ihlal etmeye çalışanlara yanıt verdi.



Wiggins'in kız arkadaşı Mychal Johnson, Warriors forvetini aldattığına dair ithamlar sonrası, Twitter hesabından "İnternet iğrenç bir yer" şeklinde bir tweet atarak bu söylentileri yalanladı.



Draymond ise, podcast'inde konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:



"Gerçekleri konuşmayacaksanız dedikodu yapmayı bırakın. Gerçeklerden kastım ise, kanıtınız olan gerçeklerden bahsediyorum. Dedikodu yapmayı bırakın. Birinin neyle uğraştığını bilmiyorsunuz ve sonra onları bir de bu söylentilerle mi uğraştırıyorsunuz?… Kesin şunu, iğrenç bir şey bu."



Dönüş tarihi halen bilinmeyen Wiggins, 13 Şubat'tan beri Warriors kadrosunun dışında.





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