Draymond: "Steph'in üçlük rekorunu, ileride %100 kırarlar!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, takım arkadaşı Steph Curry'nin yakında zirvesinde yer alacağı üçlük isabetleri listesinin gelecekte geçileceğini söyledi.



Green, 'The Draymond Green Show'da, Curry'nin rekorunun yakın gelecekte kırılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti:



"Steph Curry'nin üç sayılık rekoru %100 kırılacak. Oynamayı tamamladığı andan itibaren, muhtemelen birinin bu rekoru kırması 5-6 yılını falan alacaktır.



Sebebi şu ki, Trae Young ve Donovan Mitchell gibi adamlar, şu anda ilk yıllarında maç başına 6-7 üçlük deniyorlar, Steph NBA'e girdiğinde maç başına 2 veya 3 üçlük deniyordu, çünkü oyun tamamen farklıydı. Bu da tabii ki büyük ölçüde kendisi ve Klay Thompson sayesinde.



İlk şampiyonluk yolculuğumuzun başlarında, medyada Charles Barkley gibi bir sürü kişinin 'Şut atan bir takım bir şampiyonluk kazanamaz, bu adamlar çok üçlük deniyorlar' dediği zamanlar aklıma geliyor."



Curry ligdeki dördüncü sezonuna dek, maç başına 5 üçlük denemesi ortalamasına ulaşmamıştı.



Çarşamba gecesi Portland Trail Blazers'a karşı 22 sayılık performansının ardından Curry, tüm zamanlarda üç sayı isabetleri listesinde Ray Allen'ın sadece 10 isabet gerisinde yer alıyor.



