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Draymond: "Sporcuların 'aptal' olduğu klişesi, aslında doğru!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, sporcuların "aptal" olduğuna dair klişenin doğru olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, sporcuların "aptal" olduğuna dair klişenin doğru olduğunu iddia etti.

Draymond Twitter hesabında yaptığı açıklamada, sporcuların genel olarak pek zeki olmadıklarına dair algının aslen doğru olduğunu öne sürerek, bu duruma bazı sporcuların anlamadıkları işlerde şirket kurup, bu işletmelerde CEO'luk yapmalarını örneğini gösterdi:

"Umudum, bir gün sporcuların 'aptal' olduklarına dair algıya karşı savaşmayı bırakması. Öyleyiz aslında.

%90'ımız, anlamadığımız işler üzerine şirket kurup bu işletmelere CEO'luk yapıyoruz. Sonra birisi sporcuların aptal olduğunu söylediğinde de sinirlenecek cesareti gösterebiliyoruz."

Ancak Warriors forveti, her sporcunun aptal olduğu düşüncesini komik bulduğunu da ayrıca belirtti:

"Lakin hiçbir şey, her sporcunun aptal olduğunu düşünen bir aptaldan daha komik olamaz."


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