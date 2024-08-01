Golden State Warriors forveti Draymond Green, podcast yapmaya fazla erken başlayan genç NBA oyuncularını eleştirdi.



Warriors ile birlikte dört kez NBA şampiyonu olmasının yanı sıra Draymond, ayrıca podcast'i 'The Draymond Green Show' ile başarılı bir medya kişiliği haline geldi.



Ancak Green, özellikle genç olanlar olmak üzere her NBA oyuncusunun, kendilerini bir NBA oyuncusu olarak kanıtlayana kadar podcast yapmaya odaklanmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu:



"Şu anda podcast yapan adamları gördüğümde, iki düşüncem oluyor. Bir, bunu yapmanız hoşuma gidiyor ve bence harika. İkincisi ise, öncelikle bunu yapabilecek bir noktada olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Bazı adamların yeni yeni başladığını görüyorum ve eğer bunu gelecekte asıl mesleğiniz haline getirmeye çalışacaksanız, yapın. Ama henüz ikisini birlikte götürecek kadar iyi değilseniz yapmayın.



Bu adamlardan bazıları üçüncü yıllarındalar ve hala ligi çözme sürecindeyken podcast yapıyorlar. Bunu yapmanız harika ve yapmak istediğiniz bir şeyi bulmanız da beni çok mutlu ediyor. Fakat daha üçüncü yıldasınız ve hiçbir şey başarmış değilsiniz. Kimse sizi dinlemek istemez."



Green ve Paul George gibi tecrübeli NBA oyuncularının bu alanda yükselmelerinin yanı sıra, JJ Redick ve Jeff Teague gibi geçmişteki rol oyuncuları emeklilikten sonra bu alanda başarılı olmuş, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal ve Carmelo Anthony gibi emekli yıldızlar da kendi kitlelerini oluşturmuşlardı.





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