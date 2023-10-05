Draxler'den transfer için itiraf!

PSG'den Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer olan Julian Draxler, tercihinde ekonomik boyutun önemli olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Draxler'den transfer için itiraf!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 20:32
Paris Saint-Germain'den Katar ekibi Al-Ahli SC'ye giden Julian Draxler'den transfer itirafı geldi.

30 yaşındaki futbolcu, Katar'a transferi için, "Transferde ekonomik boyutun belirleyici olmadığını söylersem, yalan söylemiş olurum" dedi.

Al-Ahli SC, Alman futbolcu için Paris Saint-Germain'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve Draxler ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Katar ekibinde şu ana dek 2 maça çıkan Draxler, 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery