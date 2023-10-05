Draxler'den transfer için itiraf!

Paris Saint-Germain'den Katar ekibi Al-Ahli SC'ye giden Julian Draxler'den transfer itirafı geldi.



30 yaşındaki futbolcu, Katar'a transferi için, "Transferde ekonomik boyutun belirleyici olmadığını söylersem, yalan söylemiş olurum" dedi.



Al-Ahli SC, Alman futbolcu için Paris Saint-Germain'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve Draxler ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Katar ekibinde şu ana dek 2 maça çıkan Draxler, 2 asist yaptı.



