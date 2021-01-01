Dr. J: "Kendimi, Jordan'dan daha iyi olarak düşünürdüm"

NBA efsanesi Julius Erving, geçmişte neden Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.



Erving, namı diğer "Dr. J", 70'li yıllarda patlama yapan ve basketbol tarihinin en gösterişli ve en eğlenceli oyuncularından biri olarak biliniyor.



Jordan bizzat geçmişte, oyununu, basketbolu eğlenceli hale getirerek ve çok yönlü olarak, oyuna yaratıcılık getiren ilk oyuncu olduğunu iddia ettiği Erving'in oyunu üzerinden modellediğini söylemişti.



Şimdi yıllar sonra, eski New Jersey Nets ve Philadelphia 76ers yıldızı, zaman içinde düşüncesinde yanıldığını görse de, eskiden kendisinin Jordan'dan çok daha iyi olduğunu düşündüğünü itiraf etti:



"Jordan üniversiteden mezun olduğunda, ben, o ve Dominique Wilkins, Atlanta'daki bir golf etkinliğine gitmiştik ve salona gidip biraz basketbol oynama fırsatı bulmuştuk.



O anda nasıl bir oyuncu olduğunu görmüştüm, fakat ben de nasıl bir oyuncu olduğumu biliyordum ve kendisine benim genç bir versiyonum olarak bakmıştım. Lakin bildiğiniz gibi, zaman içinde altı kez şampiyonluk kazanıp, beş kez MVP falan olarak benim başarılarımı kesinlikle geride bırakmıştı."



