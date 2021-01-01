Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dr. J: "Kendimi, Jordan'dan daha iyi olarak düşünürdüm"

NBA efsanesi Julius Erving, geçmişte neden Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Julius Erving, geçmişte neden Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Erving, namı diğer "Dr. J", 70'li yıllarda patlama yapan ve basketbol tarihinin en gösterişli ve en eğlenceli oyuncularından biri olarak biliniyor.

Jordan bizzat geçmişte, oyununu, basketbolu eğlenceli hale getirerek ve çok yönlü olarak, oyuna yaratıcılık getiren ilk oyuncu olduğunu iddia ettiği Erving'in oyunu üzerinden modellediğini söylemişti.

Şimdi yıllar sonra, eski New Jersey Nets ve Philadelphia 76ers yıldızı, zaman içinde düşüncesinde yanıldığını görse de, eskiden kendisinin Jordan'dan çok daha iyi olduğunu düşündüğünü itiraf etti:

"Jordan üniversiteden mezun olduğunda, ben, o ve Dominique Wilkins, Atlanta'daki bir golf etkinliğine gitmiştik ve salona gidip biraz basketbol oynama fırsatı bulmuştuk.

O anda nasıl bir oyuncu olduğunu görmüştüm, fakat ben de nasıl bir oyuncu olduğumu biliyordum ve kendisine benim genç bir versiyonum olarak bakmıştım. Lakin bildiğiniz gibi, zaman içinde altı kez şampiyonluk kazanıp, beş kez MVP falan olarak benim başarılarımı kesinlikle geride bırakmıştı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal