  •  
    Kurtlar Vadisi'ni çok kıskandıracak kadro!
  •  
    Ve Mourinho Türkiye'de o oyuncuyu izlettiriyor!..
  •  
    G.Saray'ın eski yıldızı klisede papaz oldu!..
  •  
    Samandıra'da yeni bir dönem! "Artık Volkan..."
  •  
    İspanya'da ilk gündem Garry! "Savaş çıkacak"

Douglas Luiz'den Fenerbahçe itirafı!

Bonservisi Manchester City'de bulunan ve kiralık oalrak La Liga ekibi Girona'da forma giyen Douglas Luiz, Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Douglas Luiz'den Fenerbahçe itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2018 16:05
Manchester City'nin geçen sezon 12 milyon euroya Vasco da Gama'dan transfer ettiği ve kiralık olarak La Liga ekibi Girona'ya gönderilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz, Fenerbahçe itirafında bulundu.

20 yaşındaki futbolcu, Manchester City'den çalışma izni alamayınca kendisiyle Benfica, PSV ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtirken ''Bu kulüpler benimle ilgilendi. City ile menajerim görüştü ve hangi takıma gitmemin daha iyi olacağını tartıştık. Girona'nın benim için en iyi tercih olacağına karar verdiler. Pep Guardiola'nın oyun sistemine en çok benzeyen takım Girona'ydı. Manchester City'de kendime yer bulmak için elimden geleni yapacağım.'' diye konuştu.

Merkez orta saha pozisyonunda görev alan Douglas Luiz, Manchester City'de Fernandinho'nun yerini alabileceğini de belirtti. Genç futbolcunun 2022 yılına kadar City ile sözleşmesi devam ediyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için