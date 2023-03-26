Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geldi.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikadave 87. dakikada penaltıdankaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikadadan geldi.60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi."Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerdeyazıları yer aldı.