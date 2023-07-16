Dorukhan Toköz'den ayrılık isteği!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sürprizi yaşanıyor.
Çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sundu.
Bu gelişmenin ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Bordo-mavili yönetime bildirdi.
SEZON PERFORMANSI
Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.
Çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sundu.
Bu gelişmenin ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Bordo-mavili yönetime bildirdi.
SEZON PERFORMANSI
Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.