Dorukhan Toköz'den ayrılık isteği!

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, Trabzonspor yönetimi ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dorukhan Toköz'den ayrılık isteği!
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16 Temmuz 2023 21:42
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 21:43
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sürprizi yaşanıyor. 

Çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sundu.

Bu gelişmenin ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Bordo-mavili yönetime bildirdi. 

SEZON PERFORMANSI 

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti. 

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