Bundesliga'nın 22. haftasında Dieter Hecking'in yönetimindeki Bochum evinde Niko Kovac'ın ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti.



Vonovia Stadyumu'nda oynanan maçta Bochum'a galibiyeti getiren golleri; 33. ve 35. dakikalarda takımın yeni transfer Giorgos Masouras kaydetti.



Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, 46. dakikada Marcel Sabitzer'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Bochum puanını 14'e yükseltirken, Borussia Dortmund 29 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Dortmund evinde Union Berlin'i ağırlarken, Bochum deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak.



