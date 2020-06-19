Dortmund, kaleci Roman Bürki ile nikah tazeledi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesi yenilendi.

Haber; AA
Dortmund, kaleci Roman Bürki ile nikah tazeledi
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19 Haziran 2020 16:29
Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Roman Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.



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