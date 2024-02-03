Dortmund, deplasmanda takıldı

Borussia Dortmund, ligde deplasmanda Heidenheim ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, deplasmanda takıldı
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03 Şubat 2024 00:25
Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, Heidenheim deplasmanına konuk oldu.

Voith Arena'daki mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dortmund'da Salih Özcan 59, Heidenheim'da Eren Dinkçi 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Dortmund 37, Heidenheim 24 puana yükseldi.

Dortmund, ligde bir sonraki haftada Freiburg'u konuk edecek. Heidenheim, Werder Bremen deplasmanına gidecek.

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