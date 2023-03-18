Dortmund 6 golle lider oldu

Bundesliga'nın 25. haftasında Dortmund, sahasında Köln'ü 6-1 yenerek üç puanı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund 6 golle lider oldu
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18 Mart 2023 22:23
Bundesliga'nın 25. haftasında Dortmund, sahasında Köln'ü konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund 6-1 yenerek üç puanı aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadelede Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Guerreiro, 17 ve 69'da Haller, 32 ve 70'te Reus ile 36'da Malen kaydetti. Köln'ün tek sayısı ise Selke'den geldi.

Dortmund, maç fazlasıyla Bayern'in 1 puan önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu, puanını 53'e çıkardı. Köln ise 27 puanda kaldı.
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