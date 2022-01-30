Donny van de Beek'in yeni adresi: Everton!

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in yeni takımı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Everton'a gitmeyi kabul etti.



Haberde Everton'ın Hollandalı oyuncunun maaşını sezon sonuna kadar karşılayacağı yazıldı.



Bu sezon Manchester United formasıyla 14 resmi maça çıkan Donny van de Beek, 1 gol kaydetti.





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