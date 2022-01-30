Donny van de Beek'in yeni adresi: Everton!

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek, kiralık olarak Everton'a gidiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Donny van de Beek'in yeni adresi: Everton!
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30 Ocak 2022 16:18
Manchester United'ın orta saha oyuncusu Donny van de Beek'in yeni takımı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 24 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak Everton'a gitmeyi kabul etti.

Haberde Everton'ın Hollandalı oyuncunun maaşını sezon sonuna kadar karşılayacağı yazıldı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 14 resmi maça çıkan Donny van de Beek, 1 gol kaydetti.

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