Doncic'ten Nico Harrison'ın görevden alınmasına dair açıklama

Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, eski Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın görevden alınması hakkında konuştu.

Doncic'ten Nico Harrison'ın görevden alınmasına dair açıklama
Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, eski Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın görevden alınması hakkında konuştu.

Dončić, Dallas'tan Şubat 2025'te Lakers'a yapılan sürpriz takas sonrası ilk kez konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a 121–92 yenildiği maçın ardından açıklama yapan Sloven yıldız şunları söyledi:

"Dallas şehri, taraftarlar, takım arkadaşlarım… Hepsi kalbimde özel bir yere sahip. Orada sonsuza kadar kalacağımı düşünmüştüm ama olmadı. Dallas her zaman benim için özel bir yer olacak. Orayı her zaman 'evim' olarak görebilirim.
Ama şu anda odaklandığım yer Lakers. İleriye bakmaya çalışıyorum. Dallas her zaman bir parçam olacak ama artık burada yaptıklarıma odaklanmak istiyorum."


Harrison, bu hafta başında görevden alınmıştı. Aynı isim, Şubat ayında Luka Dončić'i Los Angeles Lakers'a, Anthony Davis karşılığında gönderen tarihi takasın mimarıydı.

Bir muhabirin "Harrison'ın gitmesi sonrası yeniden Mavericks forması giyme ihtimalin var mı?" sorusuna ise Dončić şu yanıtı verdi:

"Şu anda sadece Lakers'a odaklıyım. Başka yorumum yok."

Dončić, Mavericks tarihinin en sevilen oyuncularından biri olarak anılıyor.

Lakers formasıyla çıktığı ilk tam sezonda takımı 8–4'lük dereceye taşıyan yıldız isim, 34.9 sayı, 9.1 ribaund ve 8.9 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

