Los Angeles Lakers yıldızı Luka Doncic, eski Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison'ın görevden alınması hakkında konuştu.Dončić, Dallas'tan Şubat 2025'te Lakers'a yapılan sürpriz takas sonrası ilk kez konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.Lakers'ın Oklahoma City Thunder'a 121–92 yenildiği maçın ardından açıklama yapan Sloven yıldız şunları söyledi:Harrison, bu hafta başında görevden alınmıştı. Aynı isim, Şubat ayında Luka Dončić'i Los Angeles Lakers'a, Anthony Davis karşılığında gönderen tarihi takasın mimarıydı.Bir muhabirin "Harrison'ın gitmesi sonrası yeniden Mavericks forması giyme ihtimalin var mı?" sorusuna ise Dončić şu yanıtı verdi:Dončić, Mavericks tarihinin en sevilen oyuncularından biri olarak anılıyor.Lakers formasıyla çıktığı ilk tam sezonda takımı 8–4'lük dereceye taşıyan yıldız isim, 34.9 sayı, 9.1 ribaund ve 8.9 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyor.