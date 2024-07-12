Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, 2024 ESPY Ödülleri'nde Yılın NBA Oyuncusu ödülünü kazandı.



Doncic'in kazandığı ödülün diğer finalistleri, Denver Nuggets'tan Nikola Jokic, Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum'dı.



Bireysel anlamda NBA'deki en iyi sezonunu geçiren 25 yaşındaki Doncic, maç başına sayı (33,9 ile sayı kralı oldu), asist (9,8) ve triple double miktarı (21) ile kariyer rekorlarına ulaştı.



Luka aynı sezonda All-Star maçında ilk beş başlamasının yanı sıra, üst üste beşinci kez All-NBA birinci kadrosuna seçilmiş ve ayrıca Batı Konferansı finallerinin MVP ödülünün de sahibi olmuştu.



Mavericks yıldızı, Ocak ayında Atlanta Hawks'a karşı 73 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, NBA tarihinde bir oyuncunun bir maçta attığı en fazla dördüncü sayı miktarına ulaşmıştı. Doncic, Mavs'in 148-143'lük galibiyetinde 25/33 saha içi isabetinin yanı sıra, istatistik hanesine 10 ribaund ve 7 asist de eklemişti.



Bireysel başarılarının yanı sıra Doncic, Mavericks'i 2011'den bu yana ilk kez NBA Finallerine taşımıştı. Dallas ekibi beş maçta Boston Celtics'e mağlup olsa da, 25 yaşındaki süperstar oyuncu playofflar sırasında birçok ikonik ana imza atmıştı.





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