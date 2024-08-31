Dominik Livakovic kariyerinde bir ilke imza attı

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, Corendon Alanyaspor karşısında etkili bir performansa imza attı.
Kalesinde güven veren tecrübeli eldiven, 64. dakikada maç 1-0 iken karşı karşıya bir pozisyonu kurtardı. Atağın devamında uzun oynayan Livakovic, etkili pasıyla takım arkadaşı Dusan Tadic'i golle buluşturdu.
Dusan Tadic'e asisti yapan Dominik Livakovic, kariyerinde ilk kez gol pası verme başarısı gösterdi.
Kalesinde güven veren tecrübeli eldiven, 64. dakikada maç 1-0 iken karşı karşıya bir pozisyonu kurtardı. Atağın devamında uzun oynayan Livakovic, etkili pasıyla takım arkadaşı Dusan Tadic'i golle buluşturdu.
Dusan Tadic'e asisti yapan Dominik Livakovic, kariyerinde ilk kez gol pası verme başarısı gösterdi.
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