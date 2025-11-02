Domenico Tedesco'dan kadro tercihi için açıklama!

02 Kasım
Konyaspor-Samsunspor
1-3
02 Kasım
Beşiktaş-Fenerbahçe
2-135'
02 Kasım
Young Boys-Basel
0-0
02 Kasım
FC Utrecht-NEC Nijmegen
1-087'
02 Kasım
Bochum-Magdeburg
2-0
02 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern
1-1
02 Kasım
Paderborn-Greuther Fürth
2-1
02 Kasım
Westerlo-Genk
0-1
02 Kasım
OH Leuven-Gent
4-0
02 Kasım
St.Truiden-Royal Antwerp
0-05'
02 Kasım
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
21:15
02 Kasım
RB Salzburg-Ried
4-1
02 Kasım
Wolfsberger AC-WSG Tirol
0-0
02 Kasım
Rapid Wien-Sturm Graz
2-176'
02 Kasım
Lugano-St. Gallen
1-0IPT
02 Kasım
FC Luzern-Grasshopper
6-0
02 Kasım
FC Groningen-FC Twente
1-1
02 Kasım
AVS Futebol SAD-Tondela
2-2
02 Kasım
Arouca-Moreirense
21:00
02 Kasım
FC Porto-Braga
23:30
01 Kasım
Torpedo Moscow-PFC Sochi
0-0IPT
02 Kasım
FC Orenburg-PFC Sochi
3-1
02 Kasım
Baltika-FK Akhmat
2-0
02 Kasım
FC Krasnodar-S. Moskova
1-0DA
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
23:45
02 Kasım
Bari-Cesena
1-0
02 Kasım
Catanzaro-Venezia
2-1
02 Kasım
Modena-Juve Stabia
3-0
02 Kasım
Monza-Spezia
1-060'
02 Kasım
S. Rotterdam-Alkmaar
0-1
02 Kasım
Heracles-PEC Zwolle
8-2
02 Kasım
Kayserispor-Kasımpaşa
3-2
02 Kasım
South Shields-Shrewsbury
1-3
02 Kasım
İstanbulspor-Pendikspor
0-0
02 Kasım
Manisa FK-Amed Sportif
0-3
02 Kasım
Boluspor-Bodrum FK
3-0
02 Kasım
Vanspor FK-Sakaryaspor
2-270'
02 Kasım
FC Köln-Hamburger SV
4-1
02 Kasım
Wolfsburg-Hoffenheim
1-147'
02 Kasım
West Ham United-Newcastle
3-1
02 Kasım
M.City-Bournemouth
2-1DA
02 Kasım
Levante-Celta Vigo
1-2
02 Kasım
Alaves-Espanyol
2-1
02 Kasım
Barcelona-Elche
0-05'
02 Kasım
Real Betis-Mallorca
23:00
02 Kasım
Eastleigh-Walsall
0-3
02 Kasım
Brest-Lyon
22:45
02 Kasım
Port Vale-Maldon & Tiptree
5-1
02 Kasım
Gainsborough-Accrington Stanley
0-021'
02 Kasım
Verona-Inter
1-2
02 Kasım
Fiorentina-Lecce
0-1
02 Kasım
Torino-Pisa
2-2
02 Kasım
Parma -Bologna
1-135'
02 Kasım
AC Milan-Roma
22:45
02 Kasım
Rennes-Strasbourg
4-1
02 Kasım
Lens-Lorient
1-063'
02 Kasım
Lille-Angers
1-061'
02 Kasım
Nantes-Metz
0-064'
02 Kasım
Toulouse-Le Havre
0-063'
02 Kasım
Sampdoria-Mantova
21:30

Domenico Tedesco'dan kadro tercihi için açıklama!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.

calendar 02 Kasım 2025 19:17
Domenico Tedesco'dan kadro tercihi için açıklama!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, kadro tercihi ile ilgili, "Archie ve Levent... İkisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var. Hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler." dedi.

Tedesco, "Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri... Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 11 6 4 1 18 8 22
4 Beşiktaş 11 6 2 3 18 12 20
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
