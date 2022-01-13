Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Sarı-Kırmızılı kulüpteki macerasına hızlı başladı.



Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen ve bu sabah Sarı-Kırmızılı takımın başında ilk idmanına çıkan İspanyol teknik adam, bundan sonra günde çift idman yapılmasına karar vermişti.



Torrent'in idman sayısını günde ikiye çıkarmasının arkasındaki sebep de çok geçmeden ortaya çıktı. Başkan Burak Elmas'ın bir süredir temasta olduğu Torrent'in Sarı-Kırmızılı takımı bu süre içerisinde ekibiyle birlikte mercek altına aldığı öğrenildi.



TAKIM HEM TAKTİK HEM KONDİSYON OLARAK İYİ DURUMDA DEĞİL



Torrent'in yapılan incelemeler neticesinde takımın hem taktik olarak hem de kondisyon olarak iyi durumda olmadığını düşündüğü ve günde çift idman yaparak kısa süre içinde futbolcuların daha iyi duruma gelmesinin hedeflendiği belirtiliyor.



İspanyol teknik adamın hem takımın fizik gücünü hem de taktik kapasitesini aynı anda artırmaya çalışacağı ve bunun için de futbolculara özel bir program uygulanması bekleniyor.



Domenec Torrent bir an önce takıma önemli dokunuşlar yapmayı hedefliyor.



