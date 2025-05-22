Domenec Torrent'ten sürpriz imza!

2022 yılında Galatasaray'da görev alan İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu.
Son olarak San Luis'i çalıştıran ve 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey ile anlaşmaya vardı.
Son olarak San Luis'i çalıştıran ve 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey ile anlaşmaya vardı.
🔔Monterrey, teknik direktörlük görevine Domenec Torrent'in getirildiğini açıkladı. pic.twitter.com/5sPf9CDsJz
— Sporx (@sporx) May 21, 2025
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