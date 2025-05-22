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Domenec Torrent'ten sürpriz imza!

Bir dönem Galatasaray'da Teknik Direktör olarak görev yapan Domenec Torrent, Club de Futbol Monterrey ile anlaşma sağladı.

calendar 22 Mayıs 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 14:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Domenec Torrent'ten sürpriz imza!
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2022 yılında Galatasaray'da görev alan İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in yeni takımı belli oldu.

Son olarak San Luis'i çalıştıran ve 25 Nisan 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan tecrübeli çalıştırıcı, Meksika Ligi ekiplerinden Club de Futbol Monterrey ile anlaşmaya vardı.



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