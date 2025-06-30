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Domenec Torrent, Galatasaray'dan istiyor

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'yla Meksika ekiplerinden Monterrey ilgileniyor.

calendar 30 Haziran 2025 14:50 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 14:57
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Domenec Torrent, Galatasaray'dan istiyor
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Devre arasında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Carlos Cuesta'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra yaptırdığı penaltıyla eleştirilerin hedefinde olan Kolombiyalı savunmacı Okan Buruk'un gözüne giremedi.


Galatasaray'ın gelecek planları arasında bulunmayan Cuesta'ya Meksika'dan talip çıktı.

Daha önce Galatasaray'ı da çalıştıran Domenec Torrent'in görev yaptığı Monterrey Kolombiyalı savunmacıyla ilgileniyor.

Galatasaray, Cuesta'yla yollarını bonservisli olarak ayırmak istiyor.

26 yaşındaki stoper geçen sezon Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa Ligi'nde 2 maça çıkmıştı.

 


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