Dolmabahçe'de tartışmalı pozisyon!

Beşiktaş ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir an yaşandı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Geraldo, topu ayağından açtı ve topu kapan Dele Alli'ye sert bir faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyonu izledikten sonra hakem Numanoğlu'na pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulunmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Geraldo'nun kırmızı kart görmesini gerektiği şeklinde tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Geraldo, topu ayağından açtı ve topu kapan Dele Alli'ye sert bir faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Geraldo'ya sarı kart gösterdi.
VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyonu izledikten sonra hakem Numanoğlu'na pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulunmadı. Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Geraldo'nun kırmızı kart görmesini gerektiği şeklinde tepki gösterdi.
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