NBA'de Doğu Konferansı'ndan bir takım yöneticisi, New York Knicks'in OG Anunoby takasıyla Miami Heat ve Cleveland Cavaliers gibi takımların "üstüne çıktığını" iddia etti.



Knicks, geçtiğimiz Cumartesi günü Toronto Raptors'la yaptığı bir takasla Anunoby'yi kadrosuna katarak, Doğu'daki sıralamasında yükselmeye yönelik bir hamle gerçekleştirdi.



Fox Sports'tan Ric Bucher'ın haberine göre Doğu'dan bir yönetici, bu hamlenin Knicks ekibine Heat ve Cavaliers gibi konferanstaki diğer playoff potansiyeli olan takımlara karşı bir avantaj sağlayacağını düşünüyor:



"Knicks hücumda sekizinci ama savunmada sadece 16. sırada, bu da onları yolun ortasında bir takım yapıyor. OG'nin eklenmesi, onları savunma açısından ilk 10'a taşıyarak tavanlarını yükseltmelerini sağlayacak ve Doğu'nun ilk üç takımına karşı mücadele etme şansı verecek.



Bu hamle onları Miami, Cleveland, Orlando ve Indiana gibi playoff kovalayan sürünün üstüne taşıyor. Knicks'in kadrosunda ilk beş kalibresinde bir kısa forvet ya da mobil uzun forvet yoktu fakat şutör guard olarak (Josh) Hart, (Donte) DiVincenzo ve (Quentin) Grimes gibi pek çok başka seçeneklere sahipler."



Orlando Magic, Heat, Cavaliers ve Indiana Pacers ekipleri an itibariyle sıralamada Knicks'in önünde yer alırken, Boston Celtics şu anda Doğu'da 26-6'lık derecesiyle Doğu'nun zirvesinde yer alıyor.





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