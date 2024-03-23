Doğan Alemdar: 'İtalya'nın provasıydı'

Ümit Milli Takımı kalecisi Doğan Alemdar, Gürcistan karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu maç, İtalya maçının provasıydı. Taktiksel olarak iyi işler yaptık. İtalya maçını kazanarak dönmek istiyoruz. Grupta şansımız var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
Skor anlamında kötü sonuçlar aldıklarını söyleyen Doğan Alemdar, "Teknik ve taktik olarak iyi bir takıma sahibiz. Grupta iyi maçlar oynadık ama skor anlamında kötü sonuçlar aldık. İtalya maçını kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini ifade eden 21 yaşındaki file bekçisi, "Bu maç, İtalya maçının provasıydı. Taktiksel olarak iyi işler yaptık. İtalya maçını kazanarak dönmek istiyoruz. Grupta şansımız var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.
Skor anlamında kötü sonuçlar aldıklarını söyleyen Doğan Alemdar, "Teknik ve taktik olarak iyi bir takıma sahibiz. Grupta iyi maçlar oynadık ama skor anlamında kötü sonuçlar aldık. İtalya maçını kazanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.