Doğan Alemdar: 'Gol yemeden tamamlamak istiyoruz'

Doğan Alemdar, Litvanya'yı 6-0 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonrası konuştu.



Doğan Alemdar ilk maçı olduğu için heyecanı olduğunu ancak kendisini kontrol ettiğini belirterek, "İlk maçım olduğunu için çok heyecanlıydım. Her gencin hayalidir milli takım. Hocama bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Saha sentetik olduğu için bir pozisyonda şansızlık yaşadım ancak daha sonra heyecanım geçti ve maçı gol yemeden bitirdiğim için mutluyum. Bir amacımız var, Uluslar Ligi'ni gol yemeden tamamlamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.



Milli Takım kamp ortamından bahseden Doğan Alemdar, "Takımda abi-kardeş ortamı var. Takım ruhunun gelişmesi adına bu durum çok yardımcı oluyor. Umarım bu şekilde devam eder." diyerek konuşmalarını tamamladı.





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