Djiku: "Ne yapacağını biliyor"

Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Djiku: 'Ne yapacağını biliyor'
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27 Ekim 2024 21:42
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;

"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."

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