Djiku: 'Ne yapacağını biliyor'

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Alexander Djiku, Bodrum FK maçındaki galibiyeti değerlendirdi.
Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;
"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."
Dizilişle ilgili gelen soruya cevap veren ve kısa bir açıklama yapan Djiku, şu sözleri kullandı;
"Top bizdeyken 3-5-2 gibi oynuyorduk, o yüzden Kostic tam anlamıyla sol bek oynadı diyemeyiz. Zaten pozisyon anlamında nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor kendisi."