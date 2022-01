Dirk Nowitzki'nin 41 numaralı forması emekli edildi!

Dallas Mavericks, dün gece Golden State Warriors'a karşı 99-82'lik galibiyeti sonrası efsanevi oyuncusu Dirk Nowitzki'nin formasını resmen emekliye ayırdı.



Nowitzki, Brad Davis, Rolando Blackman ve Derek Harper ile birlikte Mavericks tarihinde formasını emekli eden dördüncü oyuncu oldu. Takım ayrıca Kobe Bryant'ın 2020'deki vefatının ardından 24 numarayı da emekli etmişti.



Takım sahibi Mark Cuban, ekibin yakın zamanda arena dışına Nowitzki'nin bir heykelinin de dikileceğini duyurdu:



"Bunu bize bir şampiyonluk kazandırdığın için değil, şimdiye dek başardıkların ve böyle biri olduğun için yaptık. Ve bizler de böylesine bir büyüklüğü sonsuza dek takdir etmek isteriz. Teşekkürler."



EFSANE, SAYISIZ REKORUN SAHİBİ...



Dallas'ta 21 sezon geçirmiş olan Dirk, Milwaukee Bucks'ın kendisini 1998'de Almanya'dan dokuzuncu sırada draft etmesinin ardından Mavericks'e katılmıştı.



Kariyerinde 14 kez All-Star seçilmiş olan efsanevi oyuncu, 1500'den fazla maçta 20.7 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları tutturmuş ve 2010-11 sezonunda Mavericks'i ilk ve tek NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



Nowitzki ayrıca 2006-07 sezonunda 24.6 sayı ve 8.9 ribaund ortalamalarıyla ligin MVP'si seçilmiş olmasının yanı sıra, NBA tarihi sayı krallığında an itibariyle altıncı sırada yer alıyor.







NBA'de sergiledikleri üstün performansla formaları takımlarının salonuna asılan yıldız oyuncuların yanı sıra taraftarlar, antrenörler, takım sahipleri ve televizyoncuların da bu şekilde onurlandırılması alışılagelmiş bir durum. Bu geleneğe göre emekli edilen formalar, gelecekte başka oyuncular tarafından da kullanılamıyor.



- Chamberlain ve Maravich'i üçer takım onurlandırdı



Formaları üç ayrı takımda emekli edilen Wilt Chamberlain ve Pete Maravich, bu özellikleriyle de göze çarpıyor.



Oynadığı dönemde izleyenleri kendisine hayran bırakan 2,16 metre boyundaki Chamberlain'in "13" numaralı forması, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers takımlarının salonlarında bulunuyor.



NBA'de 60'lı yıllara damga vuran Chamberlain, birçok rekoru da elinde bulunduruyor. Bir maçta en fazla sayı atma (100) ve en fazla ribaunt toplama (55) istatistiklerinde zirvede yer alan Chamberlain, tüm NBA kariyerinde maç başına en az 30 sayı, 20 ribaunt ortalamaları tutturan tek oyuncu olarak da zirvede yer alıyor.



Chamberlain'in yanı sıra tarihin en iyi skorerlerinden Pete Maravich'in 44 numaralı formasını Atlanta Hawks, 7 numaralı formasını ise New Orleans Pelicans ve Utah Jazz olmak üzere 3 ayrı takım emekliye ayırdı.



Julius Erving, Jerry Sloan, Nate Thurmond, Kerim Abdülcabbar, Dikembe Mutombo, Shaquille O'Neal, Earl Monroe, Clyde Drexler, Bob Lanier, Oscar Robertson ve Charles Barkley gibi oyuncular da ikişer takım tarafından bu onura layık görülen isimler oldu.



Helikopter kazasında 41 yaşındayken hayatını kaybeden Los Angeles Lakers'ın efsanesi Kobe Bryant ise aynı takımda iki forması (8 ve 24) emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.



Çoğu kişiye göre NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan'ın bu konuda da istisnai bir durumu söz konusu. Efsaneleştiği Chicago Bulls takımının yanı sıra hiç oynamadığı Miami Heat de basketbola yaptığı katkıdan dolayı efsane oyuncunun "23" numaralı formasına salonunda yer veriyor.



- En çok forma Celtics'te



NBA'in en başarılı takımlarından Boston Celtics, en çok forma emekli eden ekip olarak dikkati çekiyor.



Spor adamlarını en sık onurlandıran organizasyon olarak göze çarpan Celtics'in salonunda 23 emekli forma bulunuyor.



Diğer yandan Los Angeles Clippers ve Toronto Raptors'ın salonlarında "emekli forma" yer almıyor.



- Adına forma emekli edilenler



Michael Jordan'dan Bill Russell'a NBA'de formaları emekli edilen isimler ve numaraları şu şekilde:



