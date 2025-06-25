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Dirk Kuyt'ın yeni adresi FC Dordrecht oldu!

Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine farklı bir takımda devam edecek.

calendar 25 Haziran 2025 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 20:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dirk Kuyt'ın yeni adresi FC Dordrecht oldu!
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Bir zamanlar Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine farklı takımlarda devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu FC Dordrecht'te geçirecek.

ANLAŞMA 1 YILLIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖR OLARAK ÇALIŞACAĞI 4. KULÜP

Hollandalı teknik adam daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot takımlarını çalıştırmıştı. Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12, son olarak Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.

ESKİ BİR TANIDIK

Dirk Kuyt 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti.

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