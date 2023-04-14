Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie, Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın kendisine yönelttiği ifadeleri "çocukça" olarak nitelendirdi.



Bir dönem Wizards'ta takım arkadaşı olan Dinwiddie ve Kuzma ikilisi, yakın zamanda aralarındaki husumeti tekrar canlandırmıştı.



Dinwiddie birkaç gün önce Kuzma'nın bir yıldız olarak statüsünü sorgulayan bazı açıklamalar yapmış, Kuzma ise bu ifadelere Twitter'dan uzun bir tweet serisiyle karşılık vermişti.



Nets guardı bu tweet'lere yönelik yeni bir açıklama yaparken, Kuzma'nın 2020'de kazandığı şampiyonluktaki rolünü küçümseyerek, kendisini Los Angeles Lakers'ın eski forveti Rick Fox'la kıyasladı:



"Dinsh*ttie gibi en son belki de 10 yaşında duyduğum bazı lakaplar kullandı. Bazı insanlar bazı başarılı takımlarda yer alma şansına sahip oluyorlar. Kobe ve Shaq ile şampiyonluk kazandığı için Rick Fox'a kızmıyoruz mesela. Bazı insanlar çok şanslı oluyorlar, ama Rick Fox onları şampiyonluğa taşımış gibi de davranamayız."



Fox ise Dinwiddie'nin bu ifadelerine, Twitter'da kendisinin eski Lakers efsaneleri Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant ile yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi:



"Merhaba Spencer Dinwiddie. Tanıştığımıza memnun oldum... Bu fotoğraf, Phil Jackson'ın Lakers takımlarını üç kez üst üste şampiyonğa taşımak için seçtiği üç kaptanın fotoğrafı. Rick Fox kim mi? Ben bir fedaiyim. Kilit nokta şu ki, savunma şampiyonluk kazandırır."





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