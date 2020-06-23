Dino Arslanagic serbest kaldı

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Dino Arslanagic, kulübü Antwerp'e veda etti. 27 yaşındaki stoper, Belçika ekibinin sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi. Het Laatste Nieuws, Arslanagic'in bu kararının sürpriz olmadığını çünkü uzun süredir Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğunu yazdı.



1.91 m. boyundaki savunmacı, Boşnak asıllı olsa da Belçika'nın alt yaş kategorilerinde milli formayı giydi. Sağ ayaklı olan Arslanagic bu sezon 26 resmi maçta ter döktü.







