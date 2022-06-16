Dimitrios Manos, Bandırmaspor'da

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Dimitrios Manos ile kadrosunu güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dimitrios Manos, Bandırmaspor'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2022 19:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santrafor, kanat mevkilerinde oynayan 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PAE Veria, OFI Girit, Olimpiakos ve Aris Selanik takımlarında forma giyen Manos, çıktığı 228 maçta 63 gol attı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ