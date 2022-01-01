Dillon Brooks en az 3-5 hafta yok!

Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'un en az üç ila beş hafta parkelerden uzak olacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cumartesi günü LA Clippers'a karşı oynanan maçta sol ayak bileğini burktuktan sonra oyunu terk eden Brooks'un 18-23 Şubat tarihleri arasındaki All-Star molasından sonra takıma katılabileceğini söyledi.



Mevzubahis karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Brooks, Clippers guardı Brandon Boston Jr.'ın ayağına yanlışlıkla bastıktan sonra ayak bileğini burkmuştu.



Brooks, bu sezon 21 maçta 18.4 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı ve Ja Morant'in üç haftalık yokluğunda, Grizzlies'e maç başına 20.5 sayı, 3.9 ribaund, 3 asist ve 1.4 top çalma ile liderlik ederek, Memphis'in bu süreyi 10-2'lik bir seriyle geçmesine yardımcı olmuştu.



