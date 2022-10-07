Diego Rossi, asistleriyle fark yaratıyor

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Diego Rossi, AEK Larnaca maçına damgasını vuran oyunculardan biriydi. Mücadeleye çok baskılı başlayan Rossi, Fenerbahçe'nin hücumlarında kilit rol oynadı.



Uruguaylı yıldız, Batshuayi'nin perdeyi açan golünde rakibini sağ kanatta enfes geçtikten sonra, Belçikalı forvete harika bir gol pası verdi. Rossi böylece asist sayısını 6'ya çıkardı ve kendisiyle aynı rakama sahip Lincoln'ü (5) geçerek takımın bu sezon en çok asist yapan oyuncusu unvanını elde etti.



Rossi'nin, ikinci yarının 79. dakikasında soldan kullandığı serbest vuruşta rakipten Rafael Mamas'a kale önünde çarpan top, rakip ağlarla buluştu ve tecrübeli oyuncu, skora nokta koyan golün hazırlayıcısı oldu. Bu golden 2 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalan deneyimli futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci başarılıydı.





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