Diego Costa, Premier Lig'e imza atıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Diego Costa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



The Athletic'te yer alan habere göre; kulübün, daha önce çalışma izni alamayan 33 yaşındaki futbolcu için yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi.



Brezilya asıllı İspanyol santrforun, kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından bir yıllık resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.





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