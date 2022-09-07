Diego Costa, Premier Lig'e imza atıyor

Wolverhampton'un daha önce çalışma izni verilmeyen Diego Costa için yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi. Tecrübeli yıldızın, kısa süre içerisinde İngiliz ekibine imza atacağı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Diego Costa, Premier Lig'e imza atıyor
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07 Eylül 2022 20:26
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Diego Costa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; kulübün, daha önce çalışma izni alamayan 33 yaşındaki futbolcu için yaptığı itirazın kabul edildiği belirtildi.

Brezilya asıllı İspanyol santrforun, kısa süre içerisinde İngiltere'ye gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından bir yıllık resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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