Didier Deschamps: 'Dembele, Ballon d'Or'u hak etti'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Ballon d'Or ödülünü kazanan Ousmane Dembele ile ilgili konuştu.



Dembele'yi tebrik ettiğini söyleyen Fransız teknik adam, "Onunla bazı düşüncelerimi paylaştım ve tebrik ettim. Bu, onun için harika bir olay. Bunu hak ediyor. Dembele, inanılmaz deredece güçlü bir karakter sahibi bir adam." dedi.



Ousmane Dembele'nin ödülü kazanmasının Fransa futbolu için de önemli olduğunu söyleyen Deschamps, "Fransız futbolu için harika bir şey. PSG'de yakaladığı başarılar sayesinde ödülü kazandı ve o bir milli takım oyuncusu. Onun başarısı, Fransa'nın da başarısı." diye konuştu.



