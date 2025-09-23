23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Didier Deschamps: "Dembele, Ballon d'Or'u hak etti"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Ousmane Dembele'nin Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini söyledi.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Ballon d'Or ödülünü kazanan Ousmane Dembele ile ilgili konuştu.

Dembele'yi tebrik ettiğini söyleyen Fransız teknik adam, "Onunla bazı düşüncelerimi paylaştım ve tebrik ettim. Bu, onun için harika bir olay. Bunu hak ediyor. Dembele, inanılmaz deredece güçlü bir karakter sahibi bir adam." dedi.

Ousmane Dembele'nin ödülü kazanmasının Fransa futbolu için de önemli olduğunu söyleyen Deschamps, "Fransız futbolu için harika bir şey. PSG'de yakaladığı başarılar sayesinde ödülü kazandı ve o bir milli takım oyuncusu. Onun başarısı, Fransa'nın da başarısı." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
