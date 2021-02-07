İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Tottenham evinde West Bromwich ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 54. dakikada Harry Kane ile 58. dakikada Heung-Min Son'dan geldi.



Galatasaray'dan kiralık olarak West Bromwich'te oynayan Mbaye Diagne, 60. ve 82. dakikalarda iki kez ağları buldu ancak iki pozisyon da ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.



Devre arasında transfer olan milli oyuncumuz Okay Yokuşlu ise mücadelenin 78. dakikasında Sawyers'ın yerine oyuna dahil olarak ilk maçına çıktı.



Bu sonucun ardından 3 maçlık mağlubiyet serisini noktalayan Tottenham, puanını 36 yaparak üst sıralara tutunurken, 5 maçtır kazanamayan West Bromwich 12 puanda kaldı.



Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak, West Bromwich ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.



