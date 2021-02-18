Diagne'den inanılmaz istatistik! Premier Lig'e damgasını vurdu...

Galatasaray'da forma giydiği süre boyunca sarı-kırmızılı camiada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu Diagne, Premier Lig'de manşetlerden inmiyor.



Son olarak Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart ile sabırları taşıran oyuncu, Galatasaray'ın forvet transferinin netleşmesinin ardından WBA'ya kiralandı.



ManU maçına damga vurdu



Premier Lig'de çıktığı karşılaşmalarda takımının en iyilerinden olarak öne çıkan isimlerden biri olan Diagne, son olarak Manchester United karşılaşmasına damga vurmuştu.



1-1 biten ve Manchester United'ın şampiyonluk yarışında büyük yara almasını sağlayan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Diagne, maçtan sonra İngiltere'de futbol gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.



Fulham maçında verdiği gol pasının ardından geçtiğimiz hafta Tottenham'a iki gol birden atan ancak bu golleri ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan Senegalli forvet, beklenen patlamayı yaptı, gol siftahını gerçekleştirdi.



İngiltere'ye çabuk uyum sağladı



Premier Lig'e çabuk uyum sağlayan ve performansı her geçen gün yükselen Mbaye Diagne için İngiltere'de övgü dolu ifadeler kullanıldı. Manchester City ile şampiyonluk yarışında bulunan Manchester United'a darbe indirdiği belirtildi.



9 hava topu kazanarak zirveye çıktı



Ayrıca Diagne'nin maçtan sonra ortaya çıkan istatistiği çok konuşuldu. West Bromwich Albion'da forma giyen futbolcu, tam 9 hava topu mücadelesi kazanarak 24. haftanın zirvesinde yer aldı.



