Galatasaraylı Mbaye Diagne, milli takıma tekrar dönmek için ricada bulundu.Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Aliou Cisse ile bir araya gelen oyuncuya hocası,diyerek kulübünde sergileyeceği iyi performansın kendisine milli takım kapısını açacağını dile getirdi.Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu olan golcü oyuncu, 2021 Mart'ından bu yana uzak kaldığı Senegal formasına tekrar kavuşmak için umutlanırken, yeni sezon için de yeni bir motivasyon sahibi oldu.