Diagne ilk maçında asistini yaptı!

Premier Lig'in 21. haftasında West Bromwich Albion ile Fulham karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.



West Bromwich'in golleri 47. dakikada Bartley ve 66. dakikada Diagne'nin asistinde Pereira'dan geldi. Fulham'ın golleri ise 10. dakikada Reid ve 77. dakikada Cavaleiro'dan geldi.



DIAGNE VE LEMINA RAKİP OLDU



Mbaye Diagne ikinci yarının başında Robinson'un yerine oyuna dahil oldu. Fulham'da ise Mario Lemina, maça ilk 11 başladı vve 72 dakika mücadele etti.



Böylelikle iki Galatasaray forması giymiş oyuncu, Premier Lig'de karşı karşıya gelmiş oldu.



Bu sonuçla birlikte kümede kalma savaşı veren iki takımdan Fulham 14 puanla 18. sırada, West Bromwich 12 puanla 19. sırada yer aldı.



West Bromwich, Premier Lig'in 22. haftasında Sheffield'a konuk olacak. Fulham ise aynı haftada sahasında Leicester ile karşılaşacak.



