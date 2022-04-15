Devler Ligi'nde bir klasik: La Liga-Premier Lig...

Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım belli olurken; Liverpool ve Manchester City İngiltere'den, Villarreal ve Real Madrid de İspanya'dan yarı finale kalan takımlar oldu. Özellikle 2010'dan bu yana Devler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar genelde bu ülkelerden çıktı. Sadece iki kez Almanya'dan Bayern Münih zirveye çıkarken onun dışında genelde İspanyol ve İngiliz şampiyonlar izlendi.



4 takım da iddialı



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, Manchester City ile, Liverpool da Villarreal ile karşılaşacak. 12 kez bu kupayı kazanan Real Madrid en fazla şampiyon olan takım konumunda. Liverpool ise bu turnuvada 6 kez mutlu sona ulaştı. Manchester City 2020-21 sezonunda finalde kaybettiği kupayı şimdi kazanmak istiyor. Geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal de gözünü bu kez en büyük kupaya dikti. Yarı final maçları 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Guardiola tarih yazdı



Atletico Madrid deplasmanında 0-0 berabere kalan ve yarı finale yükselen Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola tarihe geçti. Guardiola, kupa tarihinde 9. kez yarı finale kalan ilk teknik direktör oldu. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'nin başında bu başarıları gösteren deneyimli çalıştırıcı Barcelona ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. 51 yaşındaki futbol adamı Bayern Münih ve Manchester City'de sadece bir kez finale kalabildi.





İLGİLİ VİDEO