Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 eşitlike sona erdi. Liverpool, Luis Diaz'ın golüyle 18. dakikada öne geçti. Chelsea, 37. dakikada Axel Disasi'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
2 GOL GEÇERSİZ SAYILDI
Liverpool'da Muhammed Salah'ın 29. dakikada attığı, Chelsea'de ise Chilwell'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
SON 7 MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham'a konuk olacak. Liverpol ise Bournemouth'u ağırlayacak.
Mücadele 1-1 eşitlike sona erdi. Liverpool, Luis Diaz'ın golüyle 18. dakikada öne geçti. Chelsea, 37. dakikada Axel Disasi'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
2 GOL GEÇERSİZ SAYILDI
Liverpool'da Muhammed Salah'ın 29. dakikada attığı, Chelsea'de ise Chilwell'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
SON 7 MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı.
Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham'a konuk olacak. Liverpol ise Bournemouth'u ağırlayacak.