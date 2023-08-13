Dev maçta kazanan çıkmadı!

Premier Lig'in ilk hafta maçında Chelsea ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dev maçta kazanan çıkmadı!
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13 Ağustos 2023 20:30
Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Liverpool, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlike sona erdi. Liverpool, Luis Diaz'ın golüyle 18. dakikada öne geçti. Chelsea, 37. dakikada Axel Disasi'nin kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

2 GOL GEÇERSİZ SAYILDI

Liverpool'da Muhammed Salah'ın 29. dakikada attığı, Chelsea'de ise Chilwell'in kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SON 7 MAÇ BERABERE BİTTİ

İki takım arasında oynanan son 7 maç beraberlikle sonuçlandı. 

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, West Ham'a konuk olacak. Liverpol ise Bournemouth'u ağırlayacak.

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