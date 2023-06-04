Deschamps: 'Mbappe Ballon d'Or'u kazanmalı'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kylian Mbappe ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Deschamps, "Mbappe bu sezonun sonunda Ballon d'ORu ödülünü almayı hak ediyor mu?" şeklinde gelen soruya "Evet" cevabını verdi.



Paris Saint-Germain ile bu sezon Ligue 1'de bir kez daha mutlu sona ulaşan Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde veda etti. Fransız yıldız, Dünya Kupası finalinde ise 3 gol attığı maçta Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup oldu.



24 yaşındaki futbolcu, 29 gol atarak Ligue 1'de üst üste 5. kez gol kralı olan ilk oyuncu oldu.





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